Газонокосилка убила женщину на Алтае

Женщина погибла от удара электрическим током во время кошения травы газонокосилкой в Алтайском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения регионального управления СКР.

По информации следствия, несчастный случай произошёл в дождливую погоду.

«33-летняя женщина получила удар тока при эксплуатации электрического триммера для скоса травы в дождливую погоду. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Павловский межрайонный следственный отдел следственного управления следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.

Второй несчастный случай произошёл в одном из садовых обществ города Бийска. Следствием установлено, что 23 июля 2017 года мужчина, имеющий специальность электрика, выполняя работы по договору частного найма, при подключении электрического кабеля к опоре электросети, получил удар током и упал с высоты около пяти метров.

«Смерть мужчины наступила на месте происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, что 6 мая 2014 года пьяный житель Бердска выжил после удара током в 110 000 вольт, но не хотел спускаться с опоры линии электропередач.