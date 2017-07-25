 

Губернатор Новосибирской области поручил проверить базы отдыха после пожара в «Оазисе»

 25 июля, 12:39
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Губернатор Новосибирской области поручил проверить базы отдыха после пожара в «Оазисе»
Фото с сайта kidsreview.ru

После пожара на базе отдыха «Оазис» губернатор Владимир Городецкий поручил проверить все частные базы отдыха и детские лагеря Новосибирской области, которые не входят региональный реестр детских учреждений, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения пресс-службы регинального правительства.

Городецкий поручил проверить все базы отдыха и летние лагеря, которые не входят региональный реестр детских оздоровительных учреждений.

«Уже идут проверки, которые позволят выявить причину пожара на базе отдыха „Оазис“ в Ордынском районе. Но не менее важно проверить все учреждения, оказывающие услуги по организации летнего отдыха, выяснить, на основании каких лицензий и разрешений они осуществляют свою деятельность», — заявил Владимир Городецкий.

Напомним, что 13 июля 2017 года под Новосибирской загорелась туристическая база «Оазис». Пожар охватил корпус — взрослые успели эвакуировать детей из здания. Туристы, проживавшие в сгоревшем корпусе, намерены потребовать компенсацию морального и материального ущерба от пожара.

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