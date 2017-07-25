 

Новосибирские судебные приставы подкараулили должника в зарослях кукурузы

 25 июля, 18:14
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Новосибирские судебные приставы подкараулили должника в зарослях кукурузы
Фото с сайта life-in-travels.ru

Судебные приставы в Чулымском районе Новосибирской области поймали должника в зарослях кукурузы, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

По сообщению пресс-службы, мужчина 1977 года рождения не платил алименты сыновьям 10 и 15 лет. За три года он задолжал более 270 тысяч рублей. Судебные приставы искали мужчину, чтобы составить административный протокол по части 1 статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей»), но ему удавалось скрыться.

«Мужчина прятался, как умел, но должностные лица разузнали, где он находится в данный момент, и решили пойти на хитрость. Судебный пристав остановил машину неподалёку и сообщил соседу должника, что к его другу приехали судебные приставы, а сам отправился за дом, в кукурузное поле, ожидать беглеца. Ловушка захлопнулась – крайне удивлённый неплательщик был пойман в зарослях чулымской кукурузы, после чего доставлен в суд», – говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, мужчина сильно сокрушался по поводу того, что совместно приобретённый алкоголь выпьют его друзья. Фигуранта ожидают 40 часов общественных работ.

Напомним, что в июне 2017 года жительница Здвинского района Новосибирской области угрожала судебным приставам самоубийством, но передумала из-за беляшей.

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