Полиция изъяла 3,6 тонны контрафактного алкоголя со склада в Иркутске

При осмотре хозяйственной постройки иркутские полицейские обнаружили и изъяли канистры с контрафактной алкогольной продукцией общим весом около 3 600 литров, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

В правобережном округе Иркутска полицейские обнаружили 3,6 тонны контрафактного алкоголя. В канистрах находился концентрат для приготовления раствора для наружного применения и готовая алкогольная продукция, оклеенная поддельными акцизными марками.

Следственными органами отдела полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по статье 327.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом на сумму до 1 млн рублей.

Задержан 59-летний местный житель, которого проверяют на причастность к организации нелегального склада. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде. Образцы продукции отправлены на исследование, чтобы определить, опасен ли обнаруженный алкоголь для жизни и здоровья потребителей.

Напомним, Татарский районный суд вынес условный приговор перевозчику нелегальной алкогольной продукции, который был задержан в Новосибирске. Мужчина пытался провезти сорок тысяч бутылок контрафактной водки.