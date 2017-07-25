 

Томская компания исследует препарат для безопасной свёртываемости крови

 25 июля, 07:08
подходящие темы
Томская компания исследует препарат для безопасной свёртываемости крови
Фото с сайта inotomsk.ru

Томская компания «Ифар» планирует к концу 2017 года закончить доклинические испытания препарата, регулирующего свёртываемость крови наиболее безопасным способом благодаря найденной новой молекуле, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения инновационного портала Томской области.

Препараты, снижающие свёртываемость крови, необходимы людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенёсшим инсульты, инфаркты, операции по установке искусственных клапанов и другие вмешательства. Такие пациенты принимают лекарства, которые препятствуют тромбообразованию, пожизненно.

«После ряда испытаний мы с уверенностью можем сказать, что нашли эффективную молекулу, которой пока нет конкурентов по безвредности. Этот препарат — прорыв для медицины, и всё благодаря тому, что он влияет на механизм свёртываемости крови иначе, чем предшественники, он действует на сигнальный путь, который запускается оксидом азота», — рассказал генеральный директор компании «Ифар» профессор Вениамин Хазанов.

По сообщению портала, молекула влияет на выработку в организме оксида азота, имеющего принципиальное значение для здоровья сердечно-сосудистой системы. Разработчики компании сумели включить молекулу в состав препарата и доказать его эффективность и низкую токсичность.

«Эта же молекула придаёт лекарству дополнительное свойство — он расслабляет спазмированные сосуды и устраняет явления ишемии. Это снижает риск резкого повышения или понижения свёртываемости крови, которые могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода. Врачи знают, как важно для тяжёлых и особенно пожилых больных минимизировать количество назначаемых лекарств, это снижает риск побочных эффектов. Здесь также проявится положительное качество нашей инновации», — сообщил Вениамин Хазанов.

Препарат прошёл доклинические испытания. В конце 2017 – начале 2018 года компания планирует вывести препарат в клинические испытания.

Напомним, что в июле новосибирские хирурги первыми в России восстановили сердечный клапан пациенту с гемофилией.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 июля, 11:09 • статья

Корнеплод, патриот, революционер

«Russian potatoes are good. Very good», — мечтает специалист Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции, но самым вкусным сортом считает немецкую Адретту. Кто же выиграет битву клубней?
 7 июля, 12:59 • статья

Померимся хромосомами?

Новосибирские учёные начали исследования, которыми до них никто не занимался: они анализируют разницу в длине хромосом у пациентов с умственной отсталостью.
 17 апреля, 13:15 • интервью

Болезнь Альцгеймера: попробуем на крысах

Биолог Наталья Стефанова рассказала корреспонденту Сиб.фм о причинах развития болезни Альцгеймера, её наследственной и спорадической формах и об уникальности выведенной модели крыс.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
присоединяйтесь!
    