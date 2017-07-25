Томская компания исследует препарат для безопасной свёртываемости крови

Томская компания «Ифар» планирует к концу 2017 года закончить доклинические испытания препарата, регулирующего свёртываемость крови наиболее безопасным способом благодаря найденной новой молекуле, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения инновационного портала Томской области.

Препараты, снижающие свёртываемость крови, необходимы людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенёсшим инсульты, инфаркты, операции по установке искусственных клапанов и другие вмешательства. Такие пациенты принимают лекарства, которые препятствуют тромбообразованию, пожизненно.

«После ряда испытаний мы с уверенностью можем сказать, что нашли эффективную молекулу, которой пока нет конкурентов по безвредности. Этот препарат — прорыв для медицины, и всё благодаря тому, что он влияет на механизм свёртываемости крови иначе, чем предшественники, он действует на сигнальный путь, который запускается оксидом азота», — рассказал генеральный директор компании «Ифар» профессор Вениамин Хазанов.

По сообщению портала, молекула влияет на выработку в организме оксида азота, имеющего принципиальное значение для здоровья сердечно-сосудистой системы. Разработчики компании сумели включить молекулу в состав препарата и доказать его эффективность и низкую токсичность.

«Эта же молекула придаёт лекарству дополнительное свойство — он расслабляет спазмированные сосуды и устраняет явления ишемии. Это снижает риск резкого повышения или понижения свёртываемости крови, которые могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода. Врачи знают, как важно для тяжёлых и особенно пожилых больных минимизировать количество назначаемых лекарств, это снижает риск побочных эффектов. Здесь также проявится положительное качество нашей инновации», — сообщил Вениамин Хазанов.

Препарат прошёл доклинические испытания. В конце 2017 – начале 2018 года компания планирует вывести препарат в клинические испытания.

Напомним, что в июле новосибирские хирурги первыми в России восстановили сердечный клапан пациенту с гемофилией.