Томские учёные оказались самыми высокооплачиваемыми в Сибири

Специалисты Института статистических исследований Высшей школы экономики подсчитали зарплаты учёных в СФО – самые высокооплачиваемые в Сибири научные сотрудники проживают в Томске, узнал 24 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы института.

Научные сотрудники Томска лидируют в зарплатном рейтинге, охватившем Сибирский федеральный округ за первую половину 2017 года.

Средняя зарплата томских учёных за прошедший год выросла более чем на 5 % и составила 48,5 тысячи рублей.

Учёные из Иркутской области получили в зарплатном рейтинге почётное второе место: там научные сотрудники в среднем получают 42,6 тысячи рублей. Чуть меньше – 42,5 тысячи рублей – получают учёные из Кемеровской области.

Самый низкий оклад не только на территории Сибири, но и в целом по стране, у научных сотрудников из Республики Алтай – 15,7 тысячи рублей.

Научные сотрудники в Ямало-Ненецком автономном округе получают более 88 тысяч рублей в месяц – это всероссийские рекордсмены зарплатного рейтинга.

Напомним, в июле Новосибирскстат подсчитал среднюю зарплату в регионах СФО за 2017 год.