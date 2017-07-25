 

Томские учёные оказались самыми высокооплачиваемыми в Сибири

 25 июля, 08:05
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Томские учёные оказались самыми высокооплачиваемыми в Сибири
Фото с сайта globallookpress.com

Специалисты Института статистических исследований Высшей школы экономики подсчитали зарплаты учёных в СФО – самые высокооплачиваемые в Сибири научные сотрудники проживают в Томске, узнал 24 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы института. 

Научные сотрудники Томска лидируют в зарплатном рейтинге, охватившем Сибирский федеральный округ за первую половину 2017 года.

Средняя зарплата томских учёных за прошедший год выросла более чем на 5 % и составила 48,5 тысячи рублей.

Учёные из Иркутской области получили в зарплатном рейтинге почётное второе место: там научные сотрудники в среднем получают 42,6 тысячи рублей. Чуть меньше – 42,5 тысячи рублей – получают учёные из Кемеровской области.

Самый низкий оклад не только на территории Сибири, но и в целом по стране, у научных сотрудников из Республики Алтай – 15,7 тысячи рублей.

Научные сотрудники в Ямало-Ненецком автономном округе получают более 88 тысяч рублей в месяц – это всероссийские рекордсмены зарплатного рейтинга.

Напомним, в июле Новосибирскстат подсчитал среднюю зарплату в регионах СФО за 2017 год.

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