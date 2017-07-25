 

Трещины на стенах дома вынудили жильцов выйти на митинг в Новосибирске

 25 июля, 14:42
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Трещины на стенах дома вынудили жильцов выйти на митинг в Новосибирске
Фотографии Алёны Мартыновой

В Новосибирске обеспокоенные жители многоэтажного дома, на стенах которого образовались трещины, вышли на митинг с целью привлечь к ответственности виновника появления этих трещин, сообщает корреспондент Сиб.фм с места событий 25 июля.

Около 30 жителей дома № 19/2 на улице Татьяны Снежиной собрались на митинг в Первомайском сквере Новосибирска. Причина митинга — на стенах жилой новостройки появились трещины, которые, по мнению жильцов, грозят разрушением самого дома, если виновник не прекратит ремонтные работы на цокольном этаже.

По словам организатора митинга и жильца этого дома Анны Таркиной, после распилов стен на цокольном этаже пошли трещины по стенам и потолкам подъездов и квартир.

«Дом сдан в эксплуатацию 30 декабря 2013 года. После этого проводит реконструкцию нежилых помещений на цокольном этаже дома собственник "Дискус плюс", — рассказал юрист Марат Ахмеров. — Мы обратились к документам, которые предоставила нам мэрия Новосибирска, где указано, что разрешение о реконструкции дома никому не выдавалось. Тем временем "Дискус плюс" проводит распил для того, чтобы построить крыльцо отдельным входом. Стеноограждающие конструкции принадлежат всем собственникам этого дома. И если эти стены подвергаются воздействию, то необходимо получить разрешение в установленном законом порядке в мэрии. А его нет. Руководитель управления архитектурно-строительной инспекции Новосибирска Анатолий Мотыга ответил на наше обращение, что, по его мнению, строительство крылец не является реконструкцией. Мы же считаем иначе».

Не найдя у мэрии поддержки в решении проблемы, митингующие развернули плакаты с обращением к президенту России Владимиру Путину: «Путин, наведи порядок в мэрии», «Единая Россия, останови незаконную реконструкцию дома!» Они также написали Путину письмо, где изложили суть своей проблемы.

«В нашей квартире по потолку пошли две большие трещины, — поделилась жительница квартиры на седьмом этаже Нина Жаворонкова. — Если дом "сложится", мы даже не успеем выбежать из него. Нам страшно жить в таком доме».

Анна Таркина отметила, что трещины на стенах пошли как с внутренней, так и с внешней стороны дома. «Из мэрии была комиссия — поставили специальные маячки, сказали, что будут наблюдать за ними: идут ли трещины на расширение. А маячок один уже треснул в подъезде», — добавила она.

Напомним, в мае часть стены дома, который администрация не согласилась признать аварийным в 2016 году, обрушилась в Красноярске.

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