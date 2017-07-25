Управляющие организации вернули жителям Иркутской области более 6 млн рублей за ЖКУ

Жители Иркутской области отправили больше трёх тысяч сообщений в службу государственного жилищного надзора из-за неправильного начисления платы за ЖКУ и получили денежные возвраты, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко сообщил, что ведомство провело около 700 внеплановых проверок в связи с жалобами граждан, несогласных с платами за ЖКХ.

По итогам проверок служба госжилнадзора выявила незаконно увеличенные счета и обязала вернуть гражданам несправедливо списанные суммы. ООО «ГУЖФ» вернуло 1,2 млн рублей, ООО «Сетевая компания "Иркут"» — около 1,3 млн рублей, ПАО «Иркутскэнерго» — около 400 тысяч рублей, вернули деньги и другие организации.

После выявления нарушений гражданам Иркутской области в общем выплатили более 6 млн рублей.

Напомним, что 28 июня управляющая компания безосновательно начислила гражданам излишнюю плату за ЖКХ в Новосибирске. Бухгалтер компании был привлечён к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.