 

Управляющие организации вернули жителям Иркутской области более 6 млн рублей за ЖКУ

 25 июля, 15:27
подходящие темы
Управляющие организации вернули жителям Иркутской области более 6 млн рублей за ЖКУ
Фото с сайта globallookpress.com

Жители Иркутской области отправили больше трёх тысяч сообщений в службу государственного жилищного надзора из-за неправильного начисления платы за ЖКУ и получили денежные возвраты, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской области Александр Проценко сообщил, что ведомство провело около 700 внеплановых проверок в связи с жалобами граждан, несогласных с платами за ЖКХ.

По итогам проверок служба госжилнадзора выявила незаконно увеличенные счета и обязала вернуть гражданам несправедливо списанные суммы. ООО «ГУЖФ» вернуло 1,2 млн рублей, ООО «Сетевая компания "Иркут"» — около 1,3 млн рублей, ПАО «Иркутскэнерго» — около 400 тысяч рублей, вернули деньги и другие организации.

После выявления нарушений гражданам Иркутской области в общем выплатили более 6 млн рублей.

Напомним, что 28 июня управляющая компания безосновательно начислила гражданам излишнюю плату за ЖКХ в Новосибирске. Бухгалтер компании был привлечён к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Микрокредитование как IT-задача

 20 июня, 11:13 • колонка
Александр Артемов
генеральный директор

Условия великих дел

 4 мая, 07:00 • колонка
Елена Евгеньева
IT-аналитик

Отмена вместо отставки

 21 апреля, 11:15 • колонка
Сергей Козлов
Декан факультета политики и международных отношений СИУ РАНХиГС
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
присоединяйтесь!
    