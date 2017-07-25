 

Власти Алтая будут взымать курортный сбор только в Белокурихе

 25 июля, 12:15
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Власти Алтая будут взымать курортный сбор только в Белокурихе
фото с сайта globallookpress.com

Власти Алтая планируют взимать курортный сбор на территории города-курорта Белокурихи; в случае положительного эффекта эксперимент будет распространён по краю, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу.

Информация прозвучала во время пресс-конференции начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова. По его словам, в качестве площадки для введения сбора рассматривается не вся территория Алтайского края, а лишь город-курорт федерального значения Белокуриха.

«В первую очередь, введение курортного сбора – это эксперимент, и мы должны посмотреть, как этот механизм работает, – сказал Захаров. – Когда мы поймём, что это несёт положительные последствия, мы примем решение о распространении данной практики на другие площадки региона».

Захаров уточнил, что готовится список тех объектов, на развитие которых будет направлен курортный сбор, а также ведётся работа по созданию регионального закона, который должен быть принят до 1 декабря текущего года.

Напомним, что 19 июля Госдума приняла закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Курортный сбор вводится в рамках эксперимента с 2018 по 2022 годы.

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