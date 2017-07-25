Власти будут штрафовать жителей Хакасии за сбор черники и кедровых орехов

В Хакасии власти запретили преждевременный сбор ягод и кедровых орехов в лесах из-за того, что это наносит вред растениям, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

По сообщению пресс-службы, временный запрет установили для того, чтобы не причинить вред природе заготовкой не полностью созревших плодов. Сроки устанавливаются с учётом климатических зон республики и наблюдений лесничих на местах.

«Лесные инспекторы совместно с сотрудниками правоохранительных органов усилили патрулирование лесных массивов. Пресекаются нарушения не только сроков, но и правил сбора. Временные рамки устанавливаются для того, чтобы не причинить вред природе заготовкой не полностью созревших плодов», – говорится в сообщении.

Нарушители привлекаются к административной ответственности, а это не только штраф, но и возмещение ущерба за каждый килограмм дикорастущих ягод или кедрового ореха.

В сообщении отмечается, что применение различных приспособлений для сбора ягоды и кедровых шишек наносит непоправимый вред природе. Так, например, ягодник теряет свою способность полноценно плодоносить многие годы, а кедры заражаются вредителями и могут погибнуть.

Для каждого района региона установлен свой срок сбора ягод. Так, на юге Хакасии срок сбора черники в этом году наступает с 31 июля. А в центральных и северных районах республики эта пора наступит в августе.

Напомним, что в июле 2016 года 12 тысяч жителей Иркутской области попросили Путина запретить вырубку леса на 10 лет.