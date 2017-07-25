Житель Омска, оставшийся без работы из-за внешности, требует 50 тысяч рублей компенсации

Житель Омска потребовал компенсацию от магазина спортивного питания за то, что его не приняли на работу в качестве продавца, объяснив отказ похожей на гея внешностью, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения РИА Новости.

Первомайский районный суд Омска назначил на 4 августа заседание по иску местного жителя к магазину спортивного питания, он требует 50 тысяч рублей компенсации.

Истец утверждает, что получил отказ из-за того, что своими манерами и внешним видом якобы напоминает гея, а магазин сослался на закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Впоследствии директор магазина объяснил, что кандидат на вакантную должность был слишком худым для представления спортивного питания, а также не разбирался в товаре.

«Сегодня состоялось предварительное собеседование, судебное заседание назначено на 4 августа в 14:30. Беседа закончилась разъяснением сторонам обязанностей по доказыванию», — передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Истец считает, что администрацией магазина нарушена статья 37 Конституции РФ (о праве каждого на труд) и Трудовой кодекс.

«Компенсация запрошена такая, но, как показывает судебная практика, что суммы назначаются иные, гораздо меньше», — сказал истец.

Он отметил, что не собирается требовать от магазина трудоустройства, так как уже нашёл себе другую работу.

Ответчик — директор магазина Hardcore Андрей Чистяков — сообщил, что истец кроме 50 тысяч и признания отказа незаконным всё-таки требует принять его на работу, однако «вакансия уже закрыта».

Напомним, что в декабре 2016 года преподаватель из Красноярска потеряла работу из-за пирсинга и фотографий в соцсетях.