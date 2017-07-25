 

Жители Новосибирска приняли ржавые металлические предметы за артиллерийские снаряды

 25 июля, 15:01
подходящие темы
Жители Новосибирска приняли ржавые металлические предметы за артиллерийские снаряды
Фото с сайта pixabay.com

Жители Новосибирска в Калининском районе вызвали полицию, приняв ржавые металлические предметы за артиллерийские снаряды, рассказали корреспонденту Сиб.фм 25 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

В Калининском районе Новосибирска местные жители обнаружили нечто похожее на артиллерийские снаряды и вызвали полицию.

«У дома на улице Подневича люди обнаружили ржавые металлические предметы. Полиция выехала и установила, что данный предмет ничего абсолютно не представляет. Эвакуации граждан не проводилось», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, что в декабре 2014 года житель Бердска принёс в отделение МВД гранату. Он нашёл её на улице и решил сдать в полицию.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 мая, 11:49 • репортаж

Танк из холодильника

Как и из чего в Новосибирской области воссоздают модели советской бронетехники. И главное - зачем. Корреспондент Сиб.фм съездил в Колывань и посмотрел на местного бронника.
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
присоединяйтесь!
    