Жители Новосибирска приняли ржавые металлические предметы за артиллерийские снаряды

Жители Новосибирска в Калининском районе вызвали полицию, приняв ржавые металлические предметы за артиллерийские снаряды, рассказали корреспонденту Сиб.фм 25 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

В Калининском районе Новосибирска местные жители обнаружили нечто похожее на артиллерийские снаряды и вызвали полицию.

«У дома на улице Подневича люди обнаружили ржавые металлические предметы. Полиция выехала и установила, что данный предмет ничего абсолютно не представляет. Эвакуации граждан не проводилось», – сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, что в декабре 2014 года житель Бердска принёс в отделение МВД гранату. Он нашёл её на улице и решил сдать в полицию.