 

Жительница Новосибирска по дороге на работу нашла банку с забальзамированным ребёнком

 25 июля, 13:56
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Жительница Новосибирска по дороге на работу нашла банку с забальзамированным ребёнком
Фото с сайта nplus1.ru

Новосибирские следователи проводят проверку после того, как во дворе жилого дома в Кировском районе местная жительница нашла банку с забальзамированным человеческим эмбрионом, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения регионального управления СК.

По сообщению ведомства, возле дома № 3 на улице Сибиряков-Гвардейцев была найдена закрытая стеклянная банка с человеческим эмбрионом.

По словам подписчицы группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», она обнаружила находку по дороге на работу.

«В детстве нам проводили экскурсии, но когда ты видишь это просто на улице, честно, у меня был шок. Люди идут мимо, рядом рабочие красят забор, только я и дворник были в ужасе от этого», — сообщила подписчица.

По сообщению СК, на место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты, а также судебно-медицинский эксперт. Они осмотрели место происшествия, изъяли банку и отправили её на экспертизу.

«Каких-либо следов, указывающих на принадлежность ёмкости одному из учебных, научно-исследовательских, лечебных учреждений, не обнаружено», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в июне на диком пляже котлована в одном из районов Новосибирска были обнаружены предположительно останки человеческого тела — части берцовых костей со следами плоти.

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