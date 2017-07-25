Жительница Новосибирска превратила свою квартиру в наркопритон ради разовых доз

Сотрудники полиции обнаружили наркопритон в одной из жилых квартир, в которой застали врасплох нескольких человек с синтетическими наркотиками, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области 25 июля.

О том, что в квартире дома на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска собираются наркоманы, в полицию сообщили соседи. Участковые полиции провели проверку.

В ходе проверки в квартире находились шесть мужчин в возрасте от 24 до 49 лет с признаками состояния наркотического опьянения. Сама жилплощадь принадлежит 36-летней женщине.

Полицейские досмотрели обитателей квартиры и нашли у них синтетические наркотики массой 210 и 5 граммов. Также были изъяты колба, сделанная из лампы накаливания, пластиковая бутылка, шприцы и другие предметы, использовавшиеся для приготовления и употребления наркотиков.

«Установлено, что хозяйка квартиры, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, предоставляла свою квартиру малознакомым людям для употребления запрещённых препаратов в обмен на наркотические средства», — говорится в сообщении пресс-службы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов»). Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении двух клиентов по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»).

Напомним, в мае 2015 года сотрудники ФСКН закрыли очередной наркопритон в левобережье Новосибирска — изготовлением и распространением наркотиков занималась пожилая пара.