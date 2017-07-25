Жительница Омска отсудила более 400 тысяч рублей за проколотый глаз сына

Омский суд обязал офтальмологическую больницу возместить местной жительнице 450 тысяч рублей за неудачное лечение – врачи прокололи её сыну глазное яблоко, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения региональной прокуратуры.

По сообщению ведомства, женщина воспитывает подростка, инвалида по зрению. Мальчик плохо видит с детства и носит очки. Чтобы поддерживать зрение, он регулярно проходит лечение в офтальмологической больнице. В апреле 2013 года во время очередного приёма медсестра делала парабульбарную инъекцию. При проведении процедуры возникло осложнение – перфорация глазного яблока.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребёнку причинён вред здоровью средней тяжести.

«Прослеживается прямая связь между дефектом оказания медицинской помощи и дальнейшим ухудшением состояния зрения пациента. Факт того, что указанную процедуру проводил не врач, а медицинская сестра, эксперты сочли нарушением», – говорится в сообщении.

Ответчик признал врачебную ошибку при проведении процедуры. Мать подростка потребовала выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 200 тысяч рублей – в качестве компенсации утраченного заработка, пока родители занимались лечением сына. Также она потребовала выплатить расходы на лечение и проезд в Новосибирск, где проводилось лечение ребёнка.

Представитель больницы предлагал заключить мировое соглашение и выплатить 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, полной компенсации расходов на лечение и проезд, но женщина отказалась.

Куйбышевский районный суд Омска частично удовлетворил исковое заявление. Он постановил взыскать с больницы 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также более 50 тысяч рублей в качестве расходов на лечение, проезд и проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в декабре 2014 года суд приговорил новосибирскую офтальмологическую клинику к выплате 8,1 млн рублей за врачебную ошибку: в результате некачественной операции по улучшению зрения пациентка полностью ослепла на оба глаза.