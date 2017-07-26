Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске на левом берегу перевернулся рейсовый автобус с пассажирами после столкновения со столбом, есть пострадавшие, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения Муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь».

ДТП случилось на перекрёстке улиц Беловежской и Второй Черкасской: рейсовый автобус перевернулся после столкновения со столбом.

На место аварии выехали спасатели МАСС, пять бригад скорой помощи и сотрудники ДПС. До прибытия спасателей медики скорой помощи извлекли пострадавших. В сообщении МАСС отмечается, что пять человек госпитализировали в больницы.

Спасатели МАСС отключили газовое оборудование и аккумуляторную батарею автобуса. Что послужило причиной ДТП, предстоит выяснить сотрудникам ДПС.

Напомним, в декабре 2015 года рейсовый автобус с пассажирами в салоне перевернулся на трассе в Новосибирской области.

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