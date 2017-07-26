 

Оснащённые тепловизорами беспилотники ищут в красноярской тайге пропавшую школьницу

 26 июля, 08:21
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Оснащённые тепловизорами беспилотники ищут в красноярской тайге пропавшую школьницу
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники полиции, бойцы Росгвардии и волонтёры ищут в Тюхтетском районе Красноярского края заблудившуюся в лесу 14-летнюю школьницу, в поисках задействованы беспилотные летательные аппараты, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы Сибирского округа Росгвардии.

В ГУ МВД по региону уточняют, что известие о пропаже Яны Тамочевой поступило в полицию от её матери. Женщина пояснила, что 24 июля вместе с дочерью пошла за ягодой в лес, где девочка потерялась. Для поиска несовершеннолетней были созданы специальные группы, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наружные наряды ДПС и ППС, а также местные жители.

Приметы пропавшей переданы патрулирующим нарядам полиции. Сотрудники правопорядка выясняют, кто общался со школьницей накануне её исчезновения. К поискам несовершеннолетней присоединились и сотрудники авиационного отряда спецназа Управления Росгвардии по Красноярскому краю — с помощью беспилотников обследуется местность в районе села Чандат, где проживает девочка. Установленные на летательных аппаратах тепловизоры позволяют проводить поиски и в ночное время.

Следственными органами по факту исчезновения ребёнка начата доследственная проверка.

Напомним, 24 июля сотрудники полиции Назаровского района Красноярского края нашли заблудившегося грибника, который сутки провёл в лесу с инсультом.

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