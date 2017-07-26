 

Дайверы обследовали затонувший четверть века назад катер на Телецком озере

 26 июля, 17:00
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Дайверы обследовали затонувший четверть века назад катер на Телецком озере
Фото с сайта globallookpress.com

Группа дайверов-волонтёров из Барнаула и Новосибирска исследовала акваторию Телецкого озера в районе мыса Айран и Камгинского залива с 10 по 14 июля, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы Алтайского государственного заповедника.

В рамках проекта «Экологический подводный десант» группа дайверов обследовала область затопления катера «Ирбис», который служил Алтайскому государственному заповеднику более 30 лет и затонул в 1993 году.

После обследования «Ирбиса» дайверы сделали вывод, что каких-либо серьёзных повреждений во время и после затопления одномоторный буксирный теплоход не получил. Директор Алтайского биосферного заповедника проконтролировал работу дайверов лично.

В районе водопада Киште южнее мыса Айран дайверы обнаружили и удалили три рыболовные сети.

Напомним, 22 мая Иркутские дайверы-добровольцы погрузились на глубину 25 метров, чтобы извлечь мусор из Байкала.

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