Дайверы обследовали затонувший четверть века назад катер на Телецком озере

Группа дайверов-волонтёров из Барнаула и Новосибирска исследовала акваторию Телецкого озера в районе мыса Айран и Камгинского залива с 10 по 14 июля, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы Алтайского государственного заповедника.

В рамках проекта «Экологический подводный десант» группа дайверов обследовала область затопления катера «Ирбис», который служил Алтайскому государственному заповеднику более 30 лет и затонул в 1993 году.

После обследования «Ирбиса» дайверы сделали вывод, что каких-либо серьёзных повреждений во время и после затопления одномоторный буксирный теплоход не получил. Директор Алтайского биосферного заповедника проконтролировал работу дайверов лично.

В районе водопада Киште южнее мыса Айран дайверы обнаружили и удалили три рыболовные сети.

Напомним, 22 мая Иркутские дайверы-добровольцы погрузились на глубину 25 метров, чтобы извлечь мусор из Байкала.