Два грибника отравились метаном около шахты в Кузбассе

Трое мужчин отправились за грибами в район шахты Абашевская под Новокузнецком — двое погибли от отравления метаном, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения управления СКР по Кемеровской области.

Сообщение о происшествии поступило в 16:45 25 июля. В яме в районе шахты Абашевская обнаружены тела 32- и 33-летнего жителей Новокузнецка. Следователи проводят доследственную проверку.

Предварительно установлено, что мужчины втроём пошли в район шахты «Абашевская» в лес за грибами. Они выстроились в линию на расстоянии около трёх метров друг от друга и шли по лесу. В этот момент один из них скрылся из вида, мужчины побежали в его сторону. Оказалось, что тот спускается в воронку в земле из железобетонных перекрытий, остальные тоже стали спускаться.

«26-летний молодой человек, который спускался последним, стал задыхаться, он сразу выбрался на поверхность и побежал звать на помощь. Прибывшие сотрудники МЧС подняли на поверхность тела потерпевших, вызвали следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.

На месте происшествия специалисты с помощью газоанализатора измерили концентрацию газов в воронке и обнаружили повышенное содержание метана, концентрация которого смертельна при вдыхании. Взятые в воронке пробы воздуха направлены на дополнительное исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в тот же день, 25 июля, житель Кузбасса и трое сотрудников МЧС отравились угарным газом в погребе.