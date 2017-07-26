Экс-участница «Дома-2» Анастасия Полетаева получила 1,5 года колонии в Омске

Суд приговорил бывшую участницу ток-шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву к 1,5 года лишения свободы за незаконную банковскую деятельность, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Нового Омска» 26 июля.

Куйбышевский районный суд вынес приговор четырём молодым людям, которые обвиняются в обналичивании 1,6 млрд рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Бывшая участница «Дома-2» Анастасия Полетаева получила 1,5 года колонии со штрафом в размере 150 тысяч рублей, Михаил Пуговкин — 1 год и 4 месяца со штрафом 100 тысяч рублей, сын владельца одной из крупнейшей в регионе компании «Омскметаллооптторг» Антон Бабиков — 1 год и 2 месяца со штрафом 250 тысяч рублей, Константин Чумаров — 1 год и штраф 100 тысяч рублей.

По версии следствия, в мае 2011 года предприниматель Николай Трофимов создал организованную преступную группу (ОПГ), которая с момента создания и до конца 2013 года успела обналичить 1,6 млрд рублей через счета фиктивных фирм и учреждений, работающих в сфере питания и торговли. Когда эти махинации стали известны правоохранителям, Трофимов сдал членов ОПГ. Летом 2016 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы, ещё одного участника Игоря Кузьмина — к году.

Издание отмечает, что во время оглашения приговора Анастасия Полетаева была спокойной, тогда как перед судом «вытирала мокрые глаза».

Напомним, в мае Анастасия Полетаева расплакалась прямо в зале омского суда во время прений.