Экстремистские сообщества в соцсетях адаптируются к запретам – томские учёные

Учёные Томского государственного университета проанализировали 29 исламистских сообществ в соцсети «Вконтакте» и выявили способы адаптации групп к ужесточению мониторинга со стороны администрации соцсетей, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы университета.

По сообщению пресс-службы, исследователи лаборатории наук о больших данных и проблемах общества мониторят сообщества радикальных исламистов в социальной сети «ВКонтакте», объединяющие 350 млн пользователей. Они проанализировали 29 исламистских групп размером от 150 человек до 160 тысяч человек.

После 2012 года, когда появился реестр запрещённых сайтов и в связи с этим ужесточилась цензурная политика в социальных сетях, онлайн-группам экстремистской направленности пришлось адаптироваться к новым условиям.

«Сейчас в социальной сети „ВКонтакте“ очень сложно найти откровенно экстремистский ресурс, ассоциированный с исламистской идеологией, – утверждает сотрудник лаборатории, кандидат философских наук Сергей Чудинов. – Новое сообщество может быть заблокировано в течение двух недель. Поэтому радикальные исламисты подстраиваются под эту информационную политику, вырабатывают новые тактики».

В качестве одной из тактик исследователи выделили «мягкий» экстремизм, когда в сообщениях группы снижается градус радикальности. В таком сообществе невозможно обнаружить прямых призывов к насилию, однако остаётся язык вражды, идеологические установки и лингвистические конструкции, которые содержат экстремистский компонент. Также группы используют завуалированную форму представления тематики сообщества.

Также материалы исламистских групп и темы для обсуждения часто маскируются под видом общемусульманской тематики, обсуждения деталей религиозного закона, правил поведения в соответствии с нормами шариата. Акцент смещается в сторону тем, связанных с критериями веры и неверия, условиями нарушения «чистоты единобожия» и обвинения в неверии единоверцев, нарушающих законы шариата.

Исследователи анализировали контент сообществ и для автоматической фильтрации ресурсов создали специальный словарь терминов и лингвистических конструкций, свойственных экстремистским течениям исламизма.

По сообщению пресс-службы, исследования экстремистских сообществ в интернете активно изучаются на Западе. В России подобных коллективов – единицы.

Напомним, что в мае 2017 года красноярские лингвисты разработали технологию анализа эмоциональности текста в интернете — следующая разработка будет определять уровень манипуляции в сообщениях.