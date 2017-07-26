 

Енот-полоскун больше не травмирует посетителей зоопарка – новосибирская прокуратура

 26 июля, 07:04
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Енот-полоскун больше не травмирует посетителей зоопарка – новосибирская прокуратура
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура Кировского района Новосибирска проверила соблюдение законодательства об охране и использовании животного мира в контактном зоопарке «Лап-Ландия», узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что в зоопарке содержится около 20 видов животных, все они имеют ветеринарные сопроводительные документы и необходимые прививки.

Выявлены нарушения нормативных требований при проведении дезинфекции: в контактном зоопарке ни разу не проводился контроль качества дезинфекции.

По итогам проверки заместитель прокурора района Николай Кремлёв внёс представление директору ООО «Городская ферма "Лап-Ландия"». Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Также установлено, что в зоопарке содержится енот-полоскун по кличке Айра. Сейчас он помещён в клетку, но в 2015-2017 годах посетители, в том числе несовершеннолетние, имели доступ к дикому животному для тактильного контакта, фотографирования и кормления. Были зафиксированы случаи травмирования посетителей зверем.

Пресс-служба отмечает, что в соответствии с нормативными требованиями категорически запрещается условное разделение содержащихся в зоопарке диких животных (вне зависимости от вида) на «прирученных», «добродушных», «спокойных», «безопасных» и тому подобное; все вольеры должны обеспечивать недоступность зверей для посетителей.

«В целях предупреждения причинения вреда посетителям контактного зоопарка, в первую очередь детей, директор организации предостережён о недопустимости контактов граждан с дикими животными», — говорится в сообщении.

Напомним, что 10 июля венерина мухоловка расцвела в одном из зоопарков Новосибирска.

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