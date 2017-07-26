Избирком Бурятии не допустил на губернаторские выборы представителя КПРФ

Муниципальный фильтр стал препятствием для регистрации представителя КПРФ в качестве кандидата на пост губернатора Бурятии, в итоге борьбу за кресло главыц региона будут вести всего трое претендентов, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения ТАСС.

В качестве кандидатов избирательная комиссия республики зарегистрировала врио губернатора Алексея Цыденова, выдвинутого «Единой Россией», Сергя Дороша, представляющего ЛДПР, и выдвиженца партии «Коммунисты России» Батодалая Багдаева. Четвёртому претенденту — Вячеславу Мархаеву из КПРФ — отказано в регистрации из-за недостаточного количества собранных в его поддержку подписей муниципальных депутатов.

Политическую агитацию кандидаты в губернаторы смогут начать уже августе, выборы главы республики намечены на 10 сентября.

Напомним, что ранее от предвыборной гонки были отстранены кандидат от партии «Пенсионеры за справедливость» Игорь Пронькинов и представитель «Партии родителей будущего» Юрий Базаржапов — обоим не хватило времени, чтобы пройти муниципальный фильтр и собрать необходимые для выдвижения депутатские подписи.