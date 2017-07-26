Один из кандидатов на пост главы Томской области не прошёл муниципальный фильтр

Избирательная комиссия Томской области 26 июля завершила приём документов от кандидатов на пост губернатора, включая подписи, собранные ими среди глав и депутатов муниципальных образований — в результате один из претендентов отсеялся, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на официальном сайте избиркома.

Собрать в срок необходимое количество подписей успели врио губернатора единорос Сергей Жвачкин, представитель КПРФ и руководитель партийной фракции в областной Думе Наталья Барышникова, выдвинутый эсерами врач-травматолог Александр Ростовцев и депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко. Не уложился в срок со сбором муниципальных подписей представитель «Коммунистов России» Олег Федосеев.

Окончательное решение о регистрации всех четверых оставшихся кандидатов будет принято в течение 10 дней со дня приёма от них документов. Выборы в области состоятся в единый день голосования — 10 сентября.

Напомним, что к выборам губернатора также готовятся и в Бурятии, где муниципальный фильтр прошли только трое претендентов, включая назначенного президентом Владимиром Путиным врио главы региона.