Мэрия Новосибирска отчиталась о «решении проблемы» обманутых дольщиков

Новосибирские власти предлагают заключить соглашения обманутым дольщикам, которые вложили деньги в строительство новых домов № 80 и 82 на улице Тульской в Новосибирске — но дольщики не подписывают соглашение и продолжают голодовку, передаёт корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в «Интерфаксе» 26 июля.

Пошли третьи сутки с начала второй голодовки обманутых дольщиков Тульской. В связи с этим представители городской и областной власти решили провести пресс-конференцию.

Как сообщалось ранее, 178 человек вложили в строительство дома по несколько миллионов рублей, но в итоге лишились права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр».

Заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев отметил, что ситуация с домами № 80 и 82 на улице Тульской нормализуется. 30 июня генподрядчик заключил договор с новым застройщиком ООО СК «СМУ 9». По его словам, начались работы по достройке этих домов.

Власти предлагают подписать соглашение дольщикам, заключившим предварительные договоры с генподрядчиком «СтройЦентр». Факт подписания соглашений говорит об одобрении законодательной инициативы, совместно сформированной региональной и муниципальной властью.

«Во время проведения встреч рабочей группы, организованной по итогам проходившей голодовки с 5 по 8 июня, нам было предложено соглашение, которое в итоге было признано прокуратурой не соответствующим действующему законодательству, — комментировал ранее представитель дольщиков Вячеслав Лебедев. — То есть нам был предложен сырой вариант документа, который не был согласован ни с юридической службой минстроя, ни представлен прокуратуре на согласование. 14 июля было предложено новое соглашение, но и оно по сути не даёт никаких гарантий подписантам со стороны обманутых людей, а лишь обязывает министерство внести законопроект на рассмотрение в областной парламент. Никто не даёт гарантий, что предлагаемые изменения будут приняты законодателями. В случае же благополучного исхода, по сценарию соглашения, должно быть создано ЖСК из подписантов со стороны обманутых, на чей счёт будут перечисляться средства от реализации масштабных инвестиционных проектов, предполагающих выделение земли потенциальным застройщикам.

Хорошо звучит на бумаге, но реальность такова, что можно прождать 10 лет и ничего не получить – тому есть примеры.

Права будут учитываться в денежном выражении, то есть за это время деньги обесценятся. Соглашение не содержит сроков и механизма распределения денежных средств».

Напомним, 24 июля обманутые дольщики Тульской снова вышли на голодовку в центре Новосибирска.

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