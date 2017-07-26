Мобильное приложение томских учёных переведёт на язык жестов три тысячи русских слов

Выпускники Томского политехнического университета разрабатывают бесплатное мобильное приложение, которое сможет перевести наиболее употребляемые русские слова на язык жестов, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы Инновационного портала Томской области.

Команда выпускников кафедры программной инженерии института кибернетики ТПУ выиграла грант программы “УМНИК” Фонда содействия инновациям и Всероссийский кубок “Преактум”, в котором участвует больше 250 университетов России. После этого молодые учёные приступили к воплощению проекта в реальность.

«Программа работает так: набираешь текст или наговариваешь голосом, а приложение жестами показывает перевод. Например, человеку надо объясниться с продавцом в магазине. Обычно глухой или слабослышащий человек достает ручку и бумагу начиная писать о своих потребностях. Однако, гораздо проще достать телефон из кармана, чем искать листок, ручку и долго что-то записывать. Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя свободнее и увереннее в повседневной жизни», — говорит руководитель проекта Василий Саклаков.

По расчётам разработчиков, на создание анимации им потребуется два года, после чего приложение можно будет выводить на рынок. Сначала приложение будет доступно на платформах Windows и Android, а в дальнейшем, возможно, будет адаптировано и под IOS.

Руководитель проекта считает, что аналоги не пользуются большой популярностью в России, потому что такие приложения не совсем удобны в использовании. Приложение молодых томских ученых будет работать и офлайн, а для перевода голоса в текст будет использоваться готовый модуль Google.

Напомним, выпускники красноярского Инженерно-строительного института СФУ представили приложение «Информационная карта водителя» для сбора фото ям и трещин на карте города. Сервис основан на принципе краудсорсинга, когда водители сами проводят мониторинг дорог.