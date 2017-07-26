 

Мобильное приложение томских учёных переведёт на язык жестов три тысячи русских слов

 26 июля, 09:40
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Мобильное приложение томских учёных переведёт на язык жестов три тысячи русских слов
Фото с сайта globallookpress.com

Выпускники Томского политехнического университета разрабатывают бесплатное мобильное приложение, которое сможет перевести наиболее употребляемые русские слова на язык жестов, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы Инновационного портала Томской области.

Команда выпускников кафедры программной инженерии института кибернетики ТПУ выиграла грант программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям и Всероссийский кубок «Преактум», в котором участвует больше 250 университетов России. После этого молодые учёные приступили к воплощению проекта в реальность.

«Программа работает так: набираешь текст или наговариваешь голосом, а приложение жестами показывает перевод. Например, человеку надо объясниться с продавцом в магазине. Обычно глухой или слабослышащий человек достаёт ручку и бумагу, начиная писать о своих потребностях. Однако гораздо проще достать телефон из кармана, чем искать листок, ручку и долго что-то записывать. Мы хотим, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя свободнее и увереннее в повседневной жизни», — говорит руководитель проекта Василий Саклаков.

По расчётам разработчиков, на создание анимации им потребуется два года, после чего приложение можно будет выводить на рынок. Сначала приложение будет доступно на платформах Windows и Android, а в дальнейшем, возможно, будет адаптировано и под iOS.

Руководитель проекта считает, что аналоги не пользуются большой популярностью в России, потому что такие приложения не совсем удобны в использовании. Приложение молодых томских учёных будет работать и офлайн, а для перевода голоса в текст будет использоваться готовый модуль Google.

Напомним, выпускники красноярского Инженерно-строительного института СФУ представили приложение «Информационная карта водителя» для сбора фото ям и трещин на карте города. Сервис основан на принципе краудсорсинга, когда водители сами проводят мониторинг дорог.

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