 

Специалисты начали расследовать падение самолёта-амфибии в Иркутской области

 26 июля, 15:33
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Специалисты начали расследовать падение самолёта-амфибии в Иркутской области
Фото с сайта wallpapers.99px.ru

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения самолёта-амфибии Л-42 во время посадки на озеро Медвежье в Иркутской области, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля на сайте МАК.

23 июля частный самолёт-амфибия Л-42 упал во время посадки на озере Медвежьем в Тофалафии — горном районе Иркутской области.

По информации Западно-Сибирского следственного комитета, авария произошла около 8:00 по местному времени. На борту самолёта находились пилот и два пассажира. По неустановленной причине во время захода на посадку произошло неконтролируемое падение самолёта в воду. Пассажиры и пилот получили травмы, но остались живы. Самолёт значительно повреждён.

В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию этого авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.

Напомним, в июле спасатели достали со дна Байкала упавший во время жёсткой посадки частный пассажирский самолёт, в баках которого оставалось топливо, угрожавшее озеру экологической катастрофой.

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