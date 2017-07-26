Одетые в форму ОМОНа бандиты похитили и избили бизнесмена в Красноярске — СМИ

Вооружённые бандиты, одетые в камуфляжную форму правоохранительных органов, похитили и избили в Красноярске выходца из Азербайджана Акифа Али-оглу Шихалиева, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения агентства Sputnik Азербайджан.

Со ссылкой на неназванных представителей азербайджанской диаспоры в Сибири, агентство сообщило, что похищение произошло 22 июля, когда Шихалиев, владеющий в Красноярске овощным рынком «Луч» и рестораном «Лейла и Меджнун», ехал по городу на своём автомобиле Range Rover. Вооружённые люди перекрыли машине дорогу, вытащили из неё Шихалиева и увезли в неизвестном направлении. У бизнесмена сначала вымогали крупную сумму денег, затем избили и в бессознательном состоянии выбросили на дорогу.

Информацию о похищении подтвердил член Московской адвокатской палаты и представитель азербайджанской диаспоры Красноярска Алекпер Караев, который рассказал журналистам, что Шихалиев никак не связан с криминалом, ранее являлся заместителем председателя красноярской национально-культурной автономии. По словам Караева, расследование преступления находится под контролем Следственного комитета и МВД РФ.

«Мы не знаем, кто заказал похищение Шихалиева, но эти люди были одеты в форму ОМОНа. Возможно, бандиты связаны с правоохранителями. Но это пока только версия. Криминогенная ситуация в Красноярске ухудшается. 8 марта там был убит Рамиль Байрамов, который входил в преступную группировку. Азербайджанцы возмущены разгулом криминала. Бандитов поддерживают некоторые сотрудники полиции», — отмечает Караев.

По информации азербайджанской диаспоры в Красноярске, к похищению Шихалиева могут быть причастны те его соотечественники, которые в своё время занимали у него деньги и не вернули, в ответ на что бизнесмен «отнял у них объекты».

Напомним, 8 марта неизвестный преступник расстрелял в Красноярске 38-летнего уроженца Грузии на парковке у входа в торговый центр «Взлётка Плаза».