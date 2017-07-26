 

Омские полицейские пресекли работу наркопритона по анонимному звонку

 26 июля, 18:41
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Омские полицейские пресекли работу наркопритона по анонимному звонку
Фото с сайта globallookpress.com

Двое молодых жителей Омска в арендованной квартире устроили наркопритон, полицейские при обыске нашли крупную партию синтетического наркотика, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области получило анонимное сообщение, в котором говорилось, что в одном из районов города находится действующий наркопритон, в котором фасовались, сбывались и употреблялись наркотики.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое неработающих молодых людей 1995 и 1996 года рождения. Молодые люди арендовали квартиру, в которой было обнаружено наркотическое средство, производное N-метилэфедрона (синтетический наркотик) массой 550 граммов.

Установлено, что подозреваемые хранили наркотики, чтобы продавать. Молодые люди занимались сбытом на территории Омска бесконтактным способом при помощи интернета и «тайников-закладок».

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Приготовления к сбыту наркотических средств в особо крупном размере»). По этой статье предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Напомним, 25 июля сотрудники полиции обнаружили наркопритон в жилой квартире в Новосибирске.

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