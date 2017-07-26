Премьер Медведев предоставил городу в Хакасии статус территории опережающего развития

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Абаза» в Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из публикации документа на сайте Правительства РФ.

В сообщении указывается, что создание ТОР «Абаза» позволит диверсифицировать экономику моногорода, снизить зависимость от градообразующего предприятия ООО «Абаканский рудник», повысить инвестиционную привлекательность территории моногорода, создать более 600 постоянных рабочих мест и привлечь инвестиции в объёме более 2,5 млрд рублей.

«Подписанным постановлением на территории муниципального образования – города Абазы Республики Хакасия создаётся территория опережающего социально-экономического развития „Абаза“ (далее – ТОР „Абаза“). Определены границы ТОР „Абаза“, виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест», — говорится в справке к документу.

Правительством Республики Хакасии подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации восьми инвестиционных проектов.

Напомним, что в феврале 2015 года мэрия Новосибирска предлагала сделать Академгородок территорией опережающего развития.