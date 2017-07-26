Птенец сокола попрошайничал во дворе многоквартирного дома в Красноярском крае

Канским зоозащитникам сообщили о хищной птице, которая сидела во дворе и не улетала, – это оказался слёток сокола, рассказала 26 июля корреспонденту Сиб.фм волонтёр МООЗБЖ «Мохнатые друзья» Анастасия Сибилёва.

Спасатели увезли птенца сокола, который выбрал опасное соседство с людьми во дворе многоэтажного дома, и выпустили в дикую природу.

«Нам сообщили о птице, потому что мы зоозащитная организация, – сообщила Анастасия Сибилёва. – Птица появилась во дворе микрорайона Северного вечером 23 июля. Знатоки определили, что это сокол. Взлететь он не мог, люди кормили его всем двором. Это ещё птенец, корм брал в открытый клюв, как от матери».

Зоозащитники и местные жители начали звонить во все инстанции, занимающиеся дикими животными, на следующий день с утра, но всюду получили отказ.

«Позвонили на станцию юннатов. Нам ответили, что диких животных они не берут по одной простой причине – нечем кормить! – поделилась Анастасия Сибилёва. – Звонили в контактный зоопарк – отказали! Сказали, что у них все животные прошли ветеринарный контроль и у них есть паспорта, а этот птенец даже без справки о состоянии здоровья».

В результате решили вызвать спасателей. Спасатели отреагировали быстро – в течение часа. Вечером того же дня птицу увезли на природу и выпустили на волю — там у неё больше шансов научиться летать и добывать себе пищу.

Как рассказала Анастасия Сибилёва, это не первый случай, когда дикие животные нуждаются в помощи людей. Прямо сейчас у общества защиты животных на выкармливании находится птенец воробья. Скорее всего, птица останется в качестве домашнего питомца – у неё повреждено крыло и шансы научить воробья летать очень малы.

«А однажды нам позвонили и сообщили, что обнаружили в роще в районе Нефтебазы оленя, собаки его загнали в угол, – рассказала зоозащитница. – Но ситуация благополучно разрешилась: собак отогнали и оленя загнали в глубь леса».

Ещё одна история ожидает своей развязки. Недавно в МООЗБЖ «Мохнатые друзья» позвонили с одного предприятия: к ним прибилась утка с утятами. Семейство поселилось прямо на территории предприятия. Перед волонтёрами стоит непростая задача – переселить птиц к водоёму.

Напомним, 29 июля новосибирские зоозащитники предложат на ярмарке «День хвоста» кота-коммуниста.