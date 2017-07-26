 

Родители погибшего в Бурятии американца попросили президента Трампа повлиять на Путина

 26 июля, 15:34
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Родители погибшего в Бурятии американца попросили президента Трампа повлиять на Путина
Фото с сайта globallookpress.com

Смерть 22-летнего американского студента в Бурятии вызвала большой резонанс в западных СМИ, в многочисленных публикациях утверждается, что это было убийство; его родители обратились за помощью к президенту Дональду Трампу, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из публикации портала «Радио Свобода».

Родители Колина Мэдсена, учившегося в Иркутском государственном лингвистическом университете, считают, что смерть их сына в марте 2016 года была насильственной, несмотря на заключение российской экспертизы. На её основании российские следователи дело закрыли.

О гибели Колина Мэдсена писали в 2016 году Daily Mail, The Guardian, Daily Mirror. Спустя год об этой истории пишут The Sun, The Times, голландский портал Panorama. Новую волну публикаций вызвало обращение родителей Колина к Трампу с просьбой повлиять на президента Путина с целью возобновления расследования.

По информации «Радио Свободы», одновременно с этим была проведена повторная экспертиза, теперь уже в США. Российские эксперты констатировали смерть американского студента от переохлаждения, а также зафиксировали, что Колин накануне употреблял наркотические вещества.

По данным издания, американская экспертиза признаков наркотиков не нашла, зато обнаружила следы на руках и шее студента (возможно от верёвки), а также след удара по затылку. Также американские эксперты установили, что Колин умер не в день исчезновения, а значительно позже.

Колин Мэдсен приехал в Россию изучать русский язык в 2013 году, поступил в иркутский университет, Сибирь ему нравилась. Он с друзьями часто ходил в походы. В последнем походе студенты – двое американцев и двое русских – остановились в курортном посёлке Аршан у подножья Саянских гор. Утром друзья обнаружили, что Колин исчез, оставив вещи и тёплую одежду.

Поиски продолжались восемь дней, а нашли тело Мэдсена в 1,5 километра от посёлка. Родители Колина считают, что тело туда подбросили, поскольку за восемь дней его бы обязательно объели дикие звери. Родные хотят найти виновных в смерти сына и назначили награду за сведения, которые помогут выйти на их след.

Напомним, что в октябре 2016 года американец незаконно пересёк границу Новосибирской области в поисках лучшей жизни.

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