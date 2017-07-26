Руководители новосибирских таксомоторных компаний получили знаки «Безопасное такси»

В правительстве Новосибирской области вручили более 100 знаков «Безопасное такси» руководителям пяти таксомоторных компаний, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Знаки «Безопасное такси» будут размещены в машинах примерных водителей. Все награждённые компании входят в ассоциацию «Таксомоторные перевозчики Сибири». Всего в ассоциацию, по словам руководителя организации Максима Бараникова, входят 10 компаний, автопарк которых составляет порядка 300 машин.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков заметил, что ведётся комплексная работа по организации и контролю перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Минтранс области вместе с надзорными и контролирующими органами регулярно проводят рейды, чтобы вычислить и остановить деятельность нелегальных перевозчиков.

«Сейчас мы ставим новые задачи и ищем пути решения по популяризации легальных таксомоторных перевозок. От этого зависит, в первую очередь, безопасность пассажиров такси», – отметил Евгений Раков.

На передней стороне знака изображён номер разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа, а на задней – номер разрешения, реквизиты и контакты компании.

Напомним, в ноябре 2016 сторож норковой зверофермы нашёл тело студентки НГУ, которая накануне воспользовалась услугой такси.