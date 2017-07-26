Школьник в Красноярском крае отравился газом из баллончика для зажигалок

Следователи в Тюхтинском районе Красноярского края выясняют причину смерти 11-летнего мальчика; по предварительным данным, он мог отравиться газом из баллончика для заправки зажигалок, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения регионального управления СК.

По сообщению ведомства, следователи получили сообщение о том, что в селе Тюхтет обнаружено тело 11-летнего мальчика. Его нашли за зданием районного дома культуры в селе без признаков насильственной смерти.

«По предварительным данным, 11-летний мальчик, житель города Кемерова, приехавший на каникулы к своей тёте, совместно с другими подростками приобрёл несколько газовых баллончиков для заправки зажигалок, после чего они стали вдыхать пары газа. Через некоторое время один из подростков упал и скончался на месте. Предварительной причиной смерти могло стать отравление от вдыхания паров газа из баллончика», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства происшедшего, опрашивают родственников и знакомых погибшего.

Напомним, что в мае 2017 года четырёхлетний ребёнок упал в яму с землёй и задохнулся в Омской области.