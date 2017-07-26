 

Сотрудники красноярских торговых организаций расстались с деньгами по указанию мошенников

 26 июля, 17:52
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Сотрудники красноярских торговых организаций расстались с деньгами по указанию мошенников
Фото с сайта globallookpress.com

В Красноярском крае мошенники придумали новый способ обмана сотрудников торговых организаций, пострадало уже несколько предприятий, узнал 26 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управлениея МВД.

Полиция Канска разыскивает мошенников – они звонят в компании и требуют перевести деньги немедленно, представляясь другим человеком.

В полицию обратилась продавец одной из торговых фирм. Как выяснили полицейские, в магазин детской одежды на служебный телефон позвонил мужчина, представился соучредителем компании и сообщил о приезде в бутик сотрудников рекламной организации.

В целях оплаты их услуг он потребовал от девушки-продавца взять из кассы деньги и перевести на указанный им счёт. Злоумышленник не позволял продавцу класть трубку и прекратил общение лишь после выполнения его требований.

Спустя некоторое время молодая женщина узнала о подобных звонках ещё в несколько торговых точках. Тогда она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.

Напомним, в июле житель Новокузнецка получил вместо заказанного видеорегистратора фарфоровых баранов.

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