Сотрудники красноярских торговых организаций расстались с деньгами по указанию мошенников

В Красноярском крае мошенники придумали новый способ обмана сотрудников торговых организаций, пострадало уже несколько предприятий, узнал 26 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управлениея МВД.

Полиция Канска разыскивает мошенников – они звонят в компании и требуют перевести деньги немедленно, представляясь другим человеком.

В полицию обратилась продавец одной из торговых фирм. Как выяснили полицейские, в магазин детской одежды на служебный телефон позвонил мужчина, представился соучредителем компании и сообщил о приезде в бутик сотрудников рекламной организации.

В целях оплаты их услуг он потребовал от девушки-продавца взять из кассы деньги и перевести на указанный им счёт. Злоумышленник не позволял продавцу класть трубку и прекратил общение лишь после выполнения его требований.

Спустя некоторое время молодая женщина узнала о подобных звонках ещё в несколько торговых точках. Тогда она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.

Напомним, в июле житель Новокузнецка получил вместо заказанного видеорегистратора фарфоровых баранов.