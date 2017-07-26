 

Спасатели нашли тело рабочего после взрыва в кузбасской шахте

 26 июля, 11:16
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Спасатели нашли тело рабочего после взрыва в кузбасской шахте
Фото с сайта ru-trade.info

Кузбасские следователи возбудили уголовное дело после того, как спасатели нашли тело рабочего после взрыва в шахте «Анжерская-Южная», который произошёл 24 июля 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения регионального управления СК.

24 июля 2017 года на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа. 78 рабочих самостоятельно вышли на поверхность. Один шахтёр не смог выбраться. Сообщение о том, что спасатели нашли его тело, появилось 26 июля.

«В ходе многочасовой поисково-спасательной операции сотрудниками МЧС на поверхность поднято тело 32-летнего машиниста подземной установки», – говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, в ближайшее время следователи проведут процедуру опознания. Тело погибшего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для определение причины и даты смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ»).

Напомним, что в июле 2017 года три человека погибли при взрыве в шахте в Норильске.

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