Спасатели нашли тело рабочего после взрыва в кузбасской шахте

Кузбасские следователи возбудили уголовное дело после того, как спасатели нашли тело рабочего после взрыва в шахте «Анжерская-Южная», который произошёл 24 июля 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения регионального управления СК.

24 июля 2017 года на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа. 78 рабочих самостоятельно вышли на поверхность. Один шахтёр не смог выбраться. Сообщение о том, что спасатели нашли его тело, появилось 26 июля.

«В ходе многочасовой поисково-спасательной операции сотрудниками МЧС на поверхность поднято тело 32-летнего машиниста подземной установки», – говорится в сообщении.

По сообщению ведомства, в ближайшее время следователи проведут процедуру опознания. Тело погибшего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для определение причины и даты смерти.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ»).

Напомним, что в июле 2017 года три человека погибли при взрыве в шахте в Норильске.