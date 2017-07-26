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 26 июля, 16:36
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Строители нашли капсулу времени с посланием учащимся будущего в новосибирской школе
Фото с сайта s-english.ru

Строители при ремонте школы в Новосибирске нашли в стене послание школьников 1967–1968 годов, адресованное школьникам будущего, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения РИА Новости.

Строители при замене штукатурки нашли капсулу времени, в которой было пожелание школьникам 1980 года. По сообщению агентства, письмо зачитают на школьной линейке, а затем разместят в школьном музее.

«Вчера при замене штукатурки в кирпичной кладке школы была обнаружена капсула, в которой оказалась обращение школьников 1967-1968 года к школьникам 1980 года. Послание было оставлено в юбилейный год — год 50-летия советской власти», – сообщила исполняющая обязанности директора школы № 111 Галина Дежнева.

В обращении 1967 года школьники, пионеры и комсомольцы шлют привет потомкам, обещают хорошо учиться и активно участвовать в жизни школы и района. Также они обещают собрать металлолом для постройки моторного вагона трамвая, закончить оборудование школьной спортплощадки, порадовать школу своими спортивными достижениями. А ещё изучить революционное прошлое родины и жизненный путь Владимира Ильича Ленина и его соратников.

Письмо было напечатано на машинке и подписано секретарём комитета ВЛКСМ и председателем совета пионерской дружины.

Напомним, что в октябре 2016 года новосибирская школа в зоне загрязнения стала лучшей в России для детей с инвалидностью.

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