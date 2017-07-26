Томский полицейский получил условный срок за избиение задержанного

Томский суд приговорил к трём годам лишения свободы условно сотрудника полиции, который избил задержанного, попросившего покурить, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области 26 июля.

Кировский районный суд Томска признал виновным старшего полицейского отделения полка полиции Управления вневедомственной охраны города по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

По версии следствия, сотрудник полиции, находясь на службе, возле здания отдела полиции № 1 избил жителя Томска. Последний был доставлен в отделение в связи с оскорблениями в адрес полицейских.

Как следует из сообщения пресс-службы, мужчина попросил у полицейского покурить, но вместо сигарет получил «один удар автоматом в область правого виска и несколько ударов обутыми в плотную обувь ногами в область головы и тела».

Суд приговорил подсудимого к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, он не имеет права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение двух лет.

Напомним, в декабре 2015 года новосибирский полицейский избил задержанного и выгнал его на мороз в мокрой одежде.