Убивший 37 человек маньяк из Сибири женился в четвёртый раз на Украине

Жительница Ярославля вышла замуж за маньяка Сергея Ткача из Сибири, осуждённого пожизненно за убийство 37 детей, и родила ему ребёнка, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения Lenta.ru.

Издание со ссылкой на украинский телеканал ТСН сообщает, что 24-летняя Елена влюбилась в преступника, увидев его по телевизору. На тот момент девушке было 16 лет. В течение семи лет она искала его. А после переписывалась с ним, затем приехала в Житомир, где мужчина отбывает наказание.

По рассказу 64-летнего Ткача, первое свидание прошло в помещении с перегородкой, он просто говорил с россиянкой по телефону. Затем они много переписывались, а на второй раз им разрешили увидеться в отдельной комнате. Елена забеременела, после чего пара расписалась. Шесть месяцев назад у них родилась дочь, которую забрали родители девушки.

«Они против того, чтобы мы с мужем воспитывали нашего ребёнка», – рассказала женщина.

Супруги планируют ещё двух детей: девочку и мальчика. Осуждённый пожизненно Сергей и Елена также хотят уехать на Дальний Восток и «жить в своё удовольствие, воспитывать внуков».

Сергей Ткач был приговорён 23 декабря 2008 года. Днепропетровский областной суд счёл доказанными 37 убийств и восемь изнасилований. Мужчина утверждает, что причастен почти к сотне нападений. Преступника арестовали в августе 2005 года на окраине города Пологи, где он в то время жил и совершил последнее убийство. Он известен как «пологовский маньяк». Убийства с изнасилованиями в извращённой форме он совершал с 1980 по 2005 год на территории Крыма, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Его жертвами становились девочки в возрасте от девяти до 17 лет. При этом мужчина тщательно уничтожал все улики.

По сообщению газеты «Сегодня», Ткач родился в городе Киселёвске Кемеровской области, закончил школу милиции в Новосибирске, после чего работал экспертом-криминалистом в Кемеровской области. В 1979 году был уволен из правоохранительных органов за служебный подлог — подделку результатов экспертизы. После увольнения переехал на Украину, сменил несколько профессий. На момент приговора он был трижды женат и являлся отцом четырёх детей.

Напомним, что в марте 2017 года следователи предъявили обвинение экс-милиционеру, серийному убийце Михаилу Попкову, в убийствах ещё 60 женщин в Иркутской области — Попков дал признательные показания.