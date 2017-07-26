 

Женщина в наручниках заглянула к новосибирским спасателям

 26 июля, 13:50
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Женщина в наручниках заглянула к новосибирским спасателям
Фото МАСС Новосибирска

В Новосибирске на базу Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) пришла женщина в наручниках и попросила освободить её от оков — спасателям для этого понадобилось несколько минут, сообщил корреспонденту Сиб.фм 26 июля начальник МАСС Дмитрий Фокин.

Вечером 25 июля на базу МАСС на улице Колыванской явилась 39-летняя женщина, у которой одна рука была закована в наручники. Ключей у неё не было.

«Как она оказалась закованной в наручники, женщина попросила хранить в секрете», — сказал Фокин.

По словам Дмитрия Фокина, спасатели открыли наручники буквально за несколько минут при помощи канцелярской скрепки.

«Но не всегда удаётся так быстро и легко открыть наручники, — отметил он, добавив, что в среднем с такой проблемой в МАСС обращаются не менее раза в месяц. — Две недели назад наша помощь пригодилась полицейским, к примеру».

Напомним, в сентябре 2016 года обманутая пенсионерка приковала себя наручниками к крыльцу приёмной президента Владимира Путина в Омске.

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