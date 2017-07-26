 

Жеребец убил шестилетнего мальчика под Новосибирском

 26 июля, 08:30
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Жеребец убил шестилетнего мальчика под Новосибирском
фото с сайта globallookpress.com

Пасшийся рядом с деревенской улицей жеребец убил шестилетнего мальчика, трагедия произошла в деревне Казанцево Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы регионального управления СКР.

В деревне Казанцево Барабинского района жеребец ударом копыта убил маленького мальчика. Барабинский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по факту гибели ребёнка, произошедшей 25 июля 2017 года.

По данным следствия, на общедоступном открытом участке местности рядом с улицей Центральной гуляли пятеро детей в возрасте от шести до девяти лет. В том же месте, на поляне, в нескольких десятках метров от детей паслись без привязи не менее четырёх принадлежащих местным жителям лошадей.

«В какой-то момент лошади поскакали в направлении несовершеннолетних, и последние стали убегать в стороны от надвигавшихся на них животных. В то же время шестилетний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавший рядом с ним жеребец ударил ребёнка копытом в область головы. В результате полученных повреждений мальчик скончался», — говорится в сообщении.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с сотрудником СК России. Установлена личность хозяина животного, причинившего смерть мальчику. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 31 декабря 2015 года жительница Новосибирской области убила мужа с помощью коня.

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