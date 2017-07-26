 

Житель Кузбасса и трое сотрудников МЧС отравились угарным газом

 26 июля, 10:49
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Житель Кузбасса и трое сотрудников МЧС отравились угарным газом
Фото с сайта cup.rtc.ru

Следователи в Кемеровской области проводят проверку после того, как в Тяжинской районе погибли четыре человека, в том числе трое сотрудников МЧС; по предварительным данным, они отравились угарным газом, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения регионального управления СК.

По сообщению ведомства, 25 июля следователи получили сообщение о том, что в погребе частного дома в Тяжинском районе обнаружено тело 75-летнего местного жителя. На место приехали следователи и сотрудники МЧС России.

«Во время проведения спасательных работ четверо работников МЧС спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь», – говорится в сообщении.

Тогда приехал второй отряд спасателей, который достал тела четверых погибших из погреба, ещё одного спасателя госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Следователи проводят проверку.

По предварительным данным, местный житель протопил погреб дровами. Днём он спустился в погреб и не выбрался – родственники обратились за помощью к спасателям МЧС.

Напомним, что в марте 2017 года бабушка спасла 13-летнего подростка от угарного газа в Кемеровской области.

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