 

Житель Новосибирска предложил на «Авито» связанный с именем маршала Жукова плащ

 26 июля, 07:47
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Житель Новосибирска предложил на «Авито» связанный с именем маршала Жукова плащ
Фото с сайта avito.ru

Кожаный плащ, как у маршала Жукова, появился в продаже в Новосибирске – купить раритет предложено за 300 тысяч рублей, узнал 26 июля корреспондент Сиб.фм на сайте бесплатных объявлений «Авито». 

Коричневый кожаный плащ с двумя рядами пуговиц за 300 тысяч рублей появился на сайте «Авито» в разделе для коллекционеров, его особенность в том, что он точь-в-точь как у маршала Жукова.

«Кожаный плащ, США ленд-лиз, размер 50-52, в хорошем состоянии», – написал автор объявления. Объявление размещено в июле 2017 года, автор зарегистрирован на «Авито» с 2007 года под именем Андрей.

В 2014 году этот плащ уже попадал в фокус внимания журналистов, тогда в интервью «Комсомольской правде» автор объявления рассказал о том, как ему достался военный раритет. 

«Плащ от деда достался, – поделился продавец плаща. – Он у меня на корабле служил, на котором как раз из Америки по договору эти плащи и доставляли для советской армии. Один из них достался и деду».

Примечательно, что в 2014 году мужчина просил за товар 90 тысяч рублей, а за три года плащ подорожал до 300 тысяч.

Ленд-лиз – это государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки поставляли всё самое необходимое своим союзникам во Второй мировой войне.

В похожем плаще ходил Михаил Ульянов в образе маршала Жукова в советском фильме «Освобождение».

Напомним, в июле жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014».

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