 

Житель Новосибирска разбил кувалдой автомат с призами в торговом центре

 26 июля, 15:23
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Житель Новосибирска разбил кувалдой автомат с призами в торговом центре
Фото с сайта youtube.com

В Новосибирске задержали мужчину, который разбил автомат с призами в торговом центре «Континент» на улице Троллейной, рассказал корреспонденту Сиб.фм 26 июля сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Антон Сурнин.

Мужчину, повредившего автомат, задержали сотрудники Росгвардии в торговом центре Новосибирска. Им поступило сообщение от работников магазина. 

«Сообщение пришло в 14:02, о том, что в торговом центре на улице Троллейной мужчина повредил игровые автоматы. На месте он был задержан вневедомственной охраной Росгвардии. Сотрудники полиции будут проводить проверку и устанавливать, есть ли там какой-то состав преступления или правонарушения. А также устанавливать ущерб, если он есть», – сообщил Антон Сурнин.

По сообщению группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», мужчина разбил автомат кувалдой.

«Причины поведения неадекватного игрока пока неизвестны: по одной из версий свидетелей происшествия, мужчина проиграл в автомате 500 рублей, по другой — он выиграл приз, но не смог его получить», – говорится в сообщении группы.

Напомним, что в декабре 2013 года начальник отдела полиции в Хакасии «от скуки» попытался взломать банкомат кувалдой.

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