 

Житель Новосибирской области задержан за убийство пожилой матери

 26 июля, 14:32
подходящие темы
Житель Новосибирской области задержан за убийство пожилой матери
Фото с сайта globallookpress.com

Житель города Татарска Новосибирской области подозревается в убийстве собственной пожилой матери, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения регионального следственного комитета.

25 июля в отношении 42-летнего жителя Татарска следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, вечером 20 июля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 63-летнюю мать. От ударов женщина потеряла сознание. Никто ей помощь не оказал. Так она и осталась лежать, пока через двое суток, 22 июля, сын не обратил внимание на то, что мать не приходит в сознание. Он вызвал скорую помощь.

Женщину госпитализировали в Татарскую центральную районную больницу. Но, несмотря на оказанную помощь врачей, 24 июля она скончалась, не приходя в сознание.

На допросе злоумышленник сообщил, что мать избил он. На вопрос следователя о мотивах он ответил, что не помнит, поскольку находился в тот день в состоянии алкогольного опьянения.

Как установили следователи, подозреваемый и раньше применял насилие к своей матери. 26 июля мужчину задержали в качестве подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июне новосибирские следователи начали расследовать дело в отношении мужчины, который пытался убить родителей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 18 июля, 16:51 • репортаж

За семью, верность и Николая Второго

Новосибирск славен молодёжным карнавалом, Монстрацией. Хотя крестные ходы в городе проходят чаще. Кто выходит на Монстрацию, мы знаем. А кто ходит на молодёжный крестный ход?
 9 июня, 12:37 • интервью

Переезжаем во Франкфурт - такая подстава!

Новосибирский PR-менеджер вышла замуж, уехала в Италию, выучила итальянский язык, переехала в Германию и оказалась беременна. Анастасия Шнитова рассказывает о различиях между российским и немецким материнством.
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети - в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
присоединяйтесь!
    