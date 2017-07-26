Житель Новосибирской области задержан за убийство пожилой матери

Житель города Татарска Новосибирской области подозревается в убийстве собственной пожилой матери, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения регионального следственного комитета.

25 июля в отношении 42-летнего жителя Татарска следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, вечером 20 июля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 63-летнюю мать. От ударов женщина потеряла сознание. Никто ей помощь не оказал. Так она и осталась лежать, пока через двое суток, 22 июля, сын не обратил внимание на то, что мать не приходит в сознание. Он вызвал скорую помощь.

Женщину госпитализировали в Татарскую центральную районную больницу. Но, несмотря на оказанную помощь врачей, 24 июля она скончалась, не приходя в сознание.

На допросе злоумышленник сообщил, что мать избил он. На вопрос следователя о мотивах он ответил, что не помнит, поскольку находился в тот день в состоянии алкогольного опьянения.

Как установили следователи, подозреваемый и раньше применял насилие к своей матери. 26 июля мужчину задержали в качестве подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июне новосибирские следователи начали расследовать дело в отношении мужчины, который пытался убить родителей.