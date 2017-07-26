Жители городского микрорайона в Хакасии два года жили без горячей воды

В Хакасии власти решили пробурить скважины в микрорайоне ДОЗ города Абазы – в 2015 году там вышел из строя водопровод, с тех пор у жителей бараков не было горячей воды, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы, в микрорайоне деревообрабатывающего завода (ДОЗ) города Абазы будет решена проблема с водоснабжением. Рядом с домами барачного типа пробурят пять скважин. Это позволит людям установить в домах водонагреватели. Жители микрорайона ДОЗ пользовались холодной водой из колонок, а горячую брали из системы отопления. В 2015 году водопровод вышел из строя.

«При вхождении в отопительный сезон 2015-2016 годов система не была отремонтирована. Для бесперебойного обеспечения водой выполнен капитальный ремонт сетей: проложено 180 метров трубопровода в границах водопроводных колодцев. Все работы завершены в начале июня», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, ключевая проблема для жителей района ДОЗ – отсутствие именно горячего водоснабжения. В 28 домах микрорайона проживает более 400 человек.

Напомним, что в июле 2017 года жители Хакасии пожаловались на спирт вместо воды из скважины.