Жители Новосибирска стали раздражаться из-за отпускного спама в соцсетях

Однообразные селфи и фото еды из путешествий в социальных сетях раздражают жителей Новосибирска, несмотря на то, что они рады за отдыхающих друзей и коллег, показало исследование международного туристического метапоиска Momondo, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Momondo 26 июля.

Эксперты международного туристического метапоиска Momondo провели исследование среди 24 700 тысяч человек из 23 стран мира.

Согласно статистике, в Новосибирске 36 % путешественников делятся фотографиями из отпуска в социальных сетях, 24 % опрошенных пишут текстовые посты и 11 % публикуют видео из отпуска. Стоит заметить, что 42 % опрошенных из Новосибирска во время путешествия соцсетями не пользуются.

Авторы исследования опросили подписчиков, как они относятся к фотографиям и постам-отчётам из отпуска своих друзей и знакомых. 35 % опрошенных жителей Новосибирска ответили, что испытывают радость при виде отпускных публикаций. Кроме того, 33 % вдохновляются на собственные путешествия, а 28 % начинают мечтать о том, чтобы съездить именно в те места, которые увидели на фотографиях.

Тем не менее, не всем новосибирским подписчикам хочется видеть обновления отпускников: 15 % терпеть не могут селфи из отпуска, 12 % раздражает чрезмерное количество публикаций, 10 % предпочли бы отписаться от фото еды, а 2 % грустят при виде отпускных фотографий.

Стоит заметить, что самыми завистливыми в России оказались жители Санкт-Петербурга: они меньше всех радуются постам из отпуска (27 %) и больше злятся при виде селфи (22 %) и серий однотипных фотографий (15 %). В то же время больше всех радуются за своих отдыхающих друзей жители Тюмени (41 %).

«Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, — отметила представитель Momondo в России Ирина Рябовол. — Контент становится всё качественнее и теперь фотографии из путешествия – это не просто «мутное» селфи на фоне водопада, а красивые вдохновляющие кадры, которые мотивируют других на то, чтобы сейчас же купить билет и отправиться отдыхать. Однако не стоит забывать о мере: однотипные фото или непрерывный поток отпускных эмоций могут раздражать подписчиков. Не у всех есть возможность отправиться на отдых уже завтра, а погода за окном может быть совсем не летняя. Поэтому пусть меньше, да лучше!»

Напомним, в июне эксперты международного туристического метапоиска Momondo провели исследование и выяснили, что туристы из Новосибирска редко заводят курортные романы и стараются ездить в отпуск вместе со второй половиной.