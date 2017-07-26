 

Новосибирские зоозащитники предложат на ярмарке «День хвоста» кота-коммуниста

 26 июля, 09:05
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Новосибирские зоозащитники предложат на ярмарке «День хвоста» кота-коммуниста
Кот Виль, фото предоставлено Анной Галяминой

Благотворительная ярмарка-раздача животных «День Хвоста» пройдёт в Академгородке в субботу, 29 июля, сообщила 26 июля корреспонденту Сиб.фм организатор мероприятия Анна Галямина.

Акция по раздаче бывших бездомных животных «День Хвоста» состоится 29 июля в ТРК «Эдем». Зоозащитники приготовили для гостей праздника сюрпризы и подарки.

Большую часть животных на ярмарке составят кошки, на «День Хвоста» приедут только две собаки – щенок Буран и молодая собака Лёля. Всего в этот день попытаются найти новый дом 28 животных. Животные-участники акции кастрированы, привиты и чипированы.

«Мы начинаем готовить животных к ярмарке за несколько месяцев, – рассказывает Анна Галямина. – Обязательно все животные кастрированы, чтобы остановить эту цепочку перепроизводства и выкидывания на улицу. Чипы позволят идентифицировать животное, если оно потеряется, и вернуть его хозяину».

Как рассказала Анна Галямина, «День Хвоста» в Новосибирске проходит в шестой раз, благодаря акции уже 50 животных нашли свой постоянный дом.

«Бывают и возвраты, – поделилась организатор ярмарки. – Одна из недавних грустных историй – кот по имени Виль (его назвал в честь Ленина куратор-коммунист). Этот кот дикорождённый, то есть домашняя выброшенная кошка принесла котят в подвале. Котята не знали ласки человека до трёх месяцев. Мы пристраивали Виля много раз, и каждый раз нам его возвращали. Он упрямый и недоверчивый. Видимо, во всех людях подозревает провокаторов, а в коммунистических убеждениях котиков он уверен, и пытается всех склонить дружить против нас».

Кроме животных, на ярмарке-раздаче будут всевозможные развлечения. Для ценителей тихого времяпрепровождения будут настольные игры, для поклонников драйва – выступление рок-музыкантов и танцевальное шоу. Любители экзотики оценят фотосессию с маисовым полозом.

На ярмарке можно будет передать посылку в приют: там всегда рады кормам, наполнителю для лотков, старым простыням на тряпки, клеткам, сумкам-переноскам, таблеткам от глистов и ошейникам от блох и клещей.

Чтобы унести с собой кошку, понадобятся сумка-переноска и паспорт для заполнения договора. Для собаки необходимо взять поводок.

Напомним, в конце июня зоозащитник из Новосибирска нарисовал комикс о правильном разведении кошек.

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